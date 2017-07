Artisti di strada per una magica notte sul Ceresio

Venerdì 28 luglio Porto Ceresio offre un ricco piatto d’intrattenimento. Oltre al tradizionale mercatino sul lungolago, dalle ore 21.15 in Piazza Sant’Ambrogio prenderà il via l’esibizione di alcuni artisti di strada, in collaborazione con SpazioKabum, la Scuola di Circo di Varese che offre spettacoli di livello adatti ad un pubblico di grandi e piccini.

Dopo la distribuzione di palloncini, proprio a cura di SpazioKabum, si comincia con il LalloShow che porterà in scena lo spettacolo della “Lall’orchestra”. La serata prosegue con il fireshow “Il cerchio magico” di AxVxA che delizierà gli spettatori con i suoi giochi di fuoco.

Ingresso gratuito.