Prende forma la nuova rotonda: viabilità più sicura

Procedono spediti verso la conclusione i lavori per la nuova rotatoria dell’Esselunga a Induno Olona, uno dei lavori di compensazione che Rfi ha concordato con il Comune di Induno Olona per i lunghi disagi sopportati dalla popolazione per la realizzazione della ferrovia Arcisate-Stabio.

Galleria fotografica induno olona - rotonda esselunga luglio 2017 4 di 8

La nuova viabilità è già stata ridisegnata con la struttura della rotonda e i collegamenti di immissione nella rotatoria e i lavori – che dovrebbero essere consegnati da contratto per il mese di ottobre – sono a buon punto, e potrebbero finire anche prima.

La rotatoria permetterà di risolvere uno dei nodi più critici della viabilità cittadina, smistando in modo più sicuro le molte auto in transito sulla statale 344 della Valceresio, nel punto in cui convergono un grande supermercato e la via principale che porta al centro di Induno.