Prepositurale: domani mattina l\'incendio del pallone

Si rinnoverà domani nella comunità pastorale Crocifisso risorto il tradizionale incendio del pallone della patronale della parrocchia Prepositurale.

La festa liturgica dei santi Pietro e Paolo, patroni della parrocchia di piazza Libertà nel cuore di Saronno, ricorre il 29 giugno e come tradizione la domenica successiva si tiene il rito dell’accensione del “pallone” simbolo e richiamo del “martirio dei patroni, cioè della loro testimonianza al Vangelo fino a subire la morte per Cristo”. In sostanza prima della celebrazione viene bruciato un pallone di ovatta posto sopra l’altare.

Ogni anno è anche l’occasione per celebrare gli anniversari significativi di sacerdoti della comunità. In particolare domenica 2 luglio sarà protagonista monsignor Luigi Testore nel suo 40° di sacerdozio.