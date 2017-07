Presentazione dei corsi post diploma per trasporti e logistica intermodale

scuola case nuove

Mercoledì 19 luglio, a partire dalle ore 17, presso la sede della Fondazione ITS per la Filiera dei Trasporti e della Logistica Intermodale, in via Leonardo da Vinci 5 a Case Nuove di Somma Lombardo saranno presentati i percorsi post diploma ITS e IFTS.

La scelta di un percorso di studio che dia accesso a professioni realmente indispensabili per le aziende e il mondo del lavoro è la migliore garanzia di occupabili per il domani. Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono “scuole speciali di tecnologia” che costituiscono un canale formativo di livello terziario in alternativa ai percorsi accademici. Questi percorsi si rivolgono a giovani e adulti in età lavorativa in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, per un monte ore che non superi le 2.000 ore per i primi e le 3.000 per i secondi. La didattica prevede lo sviluppo di competenze definite da un repertorio di profili professionali individuati a livello nazionale e declinati a livello regionale sulla base delle esigenze espresse dalle aziende del settore di riferimento.

Perché c’è un nesso così stretto tra i percorsi post-diploma ITS, IFTS e mondo del lavoro? Le ragioni sono molteplici: la teoria si alterna a tante ore di pratica, grazie ai laboratori e agli stage presso le aziende, molti docenti sono professionisti provenienti dalle imprese, i profili professionali dei corsi vengono individuati con estrema attenzione per offrire proposte formative che rispondano alle reali necessità lavorative delle aziende, le quali sono coinvolte da subito nella progettazione dei percorsi.

La bontà di questa impostazione è dimostrata dagli esiti occupazionali raggiunti. Ad esempio, per quanto riguarda gli ITS, il 98% degli allievi che hanno frequentato i percorsi offerti dalla Fondazione ITS per la Filiera dei Trasporti e della Logistica Intermodale hanno trovato un’occupazione a pochi mesi dal termine degli studi.

Durante l’Open Evening ASLAM e la Fondazione presenteranno l’offerta formativa post-diploma prevista in partenza per il prossimo autunno.

Si tratta di 4 percorsi ITS (Istruzione Tecnica Superiore), e di 3 percorsi IFTS, questi ultimi gratuiti e della durata di 1 anno (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore). Ecco i titoli dei corsi:

ITS

• Tecnico Superiore per la manutenzione degli aeromobili – durata: 3 anni

• Tecnico Superiore per la progettazione ed il montaggio nelle costruzioni aeronautiche – 2 anni

• Tecnico Superiore in Supply Chain & Operations Management– 2 anni

• Tecnico Superiore meccatronico per l’industria 4.0 meccanica e aeronautica – 2 anni

IFTS

• Tecnico per la logistica integrata e intermodale

• Tecnico per la gestione dell’ambiente e della qualità – Esperto in controlli non distruttivi

• Tecnico per la gestione delle installazioni di impianti civili e industriali

Possono frequentare gli ITS tutti coloro che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore.

Agli IFTS invece possono accedere i giovani fino ai 29 anni di età, residenti o domiciliati in Lombardia, che abbiano conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o un diploma professionale di tecnico. Si possono iscrivere anche coloro che non sono in possesso di un diploma “previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”.

È importante che i giovani interessati inviino al più presto la loro manifestazione di interesse per i percorsi, poiché hanno un numero di posti limitato.

L’Istituto Tecnico Superiore per la Filiera dei Trasporti e della Logistica Intermodale è uno degli Istituti Tecnici Superiori che a partire dal 2010, dislocati su tutto il territorio Nazionale, sviluppa percorsi d’Istruzione Tecnica Superiore biennali e triennali paralleli alla formazione universitaria, fortemente orientati all’inserimento nel mondo del lavoro e rispondenti al bisogno di figure di alta professionalità in particolare nell’ambito della costruzione e della manutenzione aeronautica.

Per poter rendere ancora più efficace l’offerta formativa post-diploma in campo aeronautico la Fondazione è scuola certificata come Parte 147 del regolamento EASA. È la prima volta che una realtà scolastica a finanziamento pubblico ottiene da ENAC il "Certificato di Approvazione dell’Organizzazione di Addestramento e di Esame (Maintenance Training and Examination Organisation Approval Certificate)" con Riferimento: IT.147.0013. Classe: Basic. Categoria Licenza: B1. Limitazioni: TB1.1 Aeroplanes Turbine.