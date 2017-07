Presidi, si cambia: novità per liceo Frattini e media Dante

scuola media dante varese aule nuove

È momento di trasferimenti e conferme per i dirigenti delle scuole statali.

La maggior parte dei dirigenti in carica chiamati a rinnovare l’incarico hanno optato per la conferma.

Poche le novità legate soprattutto ai pensionamenti : come avviene a Luino dove, all’istituto Carlo Volontè arriverà l’attuale dirigente dell’artistico Frattini di Varese Fabio Giovanetti che succede a Lorena Cesarin in pensione per raggiunti limiti di età. A sostituire il preside della scuola di via Valverde a Varese arriverà Lorella Finotti: un incarico reso più difficile dal pensionamento anche di Ermanno Morosi, lo storico vicepreside da 33 anni in carica al Frattini.

In pensione a fine agosto ci andrà anche Calogero Montagno che verrà sostituito alla guida dell‘istituto Montale di Tradate da Giovanna Bernasconi.

Pochi cambiamenti anche nel ciclo primario: il pensionamento di Roberto Fassi porterà un nuovo dirigente alla guida dell’IC Varese 5 Dante . Si tratta dell’attuale dirigente dell’IC Anna Frank Maria Rosa Rossi che verrà sostituita, a sua volta, da Chiara Ruggeri.

Cambio anche al comprensivo Ponti di Gallarate dove è attesa a settembre Francesca Capello mentre Mauro Riboni andrà a dirigere il comprensivo Galvaligi di Solbiate Arno lasciando l’incarico che aveva al comprensivo di Fagnano Olona. Avvicendamento infine alla guida dell’IC Da Vinci di Somma Lombardo dove è attesa Gabriella Cicolini in arrivo da Porto Ceresio.