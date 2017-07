Primo consiglio comunale per Fratus, ecco i nomi della giunta

Ieri sera, giovedì, si è svolto il primo consiglio comunale dell’era di Gianbattista Fratus. Il nuovo sindaco, dopo qualche tentennamento nei giorni scorsi, ha presentato la squadra di assessori che lo affiancherà in questo mandato e ha tenuto il suo primo discorso all’aula consiliare di Palazzo Malinverni.

Il primo cittadino leghista, che guida una coalizione di centrodestra, ha presentato i nomi di una squadra decisamente snella e ha tenuto per sè (almeno per il momento) le deleghe sulle quali si sono registrate alcune scaramucce all’interno della maggioranza.

Sono entrati in giunta Maurizio Cozzi, 62 anni ex-sindaco e avvocato che, con deleghe al bilancio, agli affari generali e legali, alla semplificazione dei processi amministrativi, al decoro ed all’arredo urbano, ai trasporti ed al patrimonio ed alle opere pubbliche rivestirà anche il ruolo di vicesindaco; Maira Cacucci, avvocato 35enne, con deleghe alla sicurezza ed alla Polizia Locale, alla Protezione Civile ed al commerico ed alle attività economiche; Ilaria Ceroni, consulente classe 1970, con deleghe alle politiche sociali e sanitarie ed ai servizi demografici e cimiteriali; Franco Colombo, medico classe 1957, con deleghe alle attività educative, alla cultura, alle pari opportunità, alla tutela ed ai diritti degli animali ed alle politiche tempi ed orari Città di Legnano; Alan Christian Rizzi, giornalista classe 1973 residente a Milano (già assessore nel capoluogo lombardo con la giunta Moratti), con deleghe allo sport ed alle politiche giovanili.

Il sindaco, nel presentare gli assessori, ha anche sottolineato che ne mancano due: una è Chiara Lazzarini che avrebbe rinunciato a causa di un decreto penale per la vicenda Amga, arrivato proprio nei giorni scorsi, e l’altro è Gianluca Alpoggio che non si è presentato per rispettare la quota rosa. Quindi bisognerà attendere almeno il prossimo consiglio per vedere quale sarà la versione definitiva della giunta.