Pro Patria, attacco atomico: preso anche Le Noci

Varie tigrotti

Santana e Bortoluz già in casa, Gucci “intercettato” dopo l’addio al Varese e ora Giuseppe Le Noci. La Pro Patria della prossima stagione conferma gli appetiti di alta classifica mettendo sotto contratto anche il bomber proveniente dal Como.

Le Noci, classe 1982, è un veterano della Serie C/Lega Pro: tralasciando le stagioni passate nella vecchia C2 e restando a quelle trascorse in “terza serie”, l’attaccante comasco ha vestito le maglie di Pergocrema, Verona, Cremonese e Teramo oltre al biancoazzurro lariano, andando in “doppia cifra” in diverse occasioni. Con Hellas e Como vanta anche un piccolo assaggio di Serie B.

Ora, dopo la crisi societaria del Como, Le Noci è pronto a mettersi a disposizione di mister Ivan Javorcic e vestire la casacca Tigrotta. Con questa mossa la società bustocca rilancia ulteriormente le proprie ambizioni; tra l’altro anche il prossimo obiettivo di mercato sembra di alto profilo. La Pro avrebbe infatti avvicinato Francesco Gazo che nelle ultime due stagioni ha giocato nel Varese. I colpi, quindi, non sono terminati.