Pro Patria, doppio colpo

Francesco Gazo

Altre due firme per la Pro Patria, che continua grazie al lavoro del direttore Sandro Turotti, la costruzione della squadra per la prossima stagione, che inizierà giovedì 20 luglio con il raduno allo “Speroni”.

Ieri hanno messo nero su bianco l’accordo per la prossima stagione due pedine importanti: si tratta del portiere classe 1999 – proveniente dal settore giovanile dell’Inter – Giulio Mangano e del centrocampista centrale classe 1992 Francesco Gazo, il secondo dopo l’attaccante Nicolò Gucci a compiere il percorso da Varese a Busto Arsizio.

Il portiere di scuola Inter si giocherà il posto da titolare con Andrea Monzani, confermato dallo scorso anno. Gazo è invece un mediano che ha un passato tra i professionisti con l’Albinoleffe, un ottimo incontrista e recuperatore di palloni.

Solo poche ore prima la società di via Ca’ Bianca aveva ufficializzato il ritorno del difensore siciliano Dario Scuderi, classe 1998, che già nella passata stagione si è messo in evidenza con la maglia della Pro Patria, meritandosi la conferma. il difensore si è svincolato dal Trapani, società che aveva concesso il prestito per la passata stagione.

Entrambi saranno a disposizione di mister Ivan Javorcic per il raduno a Sondalo.