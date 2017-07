Procede il recupero della fontanella, ma mancano 500 euro

Porto Ceresio - Stazione, la fontanella

A Porto Ceresio procedono i lavori di restauro della fontanella della stazione, che l’Amministrazione e i cittadini hanno voluto conservare come simbolo dell’epoca in cui la stazione sul lago era un luogo pieno di vita, prima del grande abbandono.

“Le opere murarie sono terminate e abbiamo riposizionato il blocco centrale, sostituendo le tubazioni e rifacendo l’impianto idrico – spiega l’assessore Marco Prestifilippo – Sono stati installati quattro faretti, che illumineranno la fontana anche nelle ore notturne. Il prossimo intervento riguarderà l’impermeabilizzazione del blocco centrale e le finiture”.

Prima ancora che la stazione torni in vita, nel prossimo mese di dicembre, la fontanella potrebbe essere conclusa, ma serve ancora un piccolo sforzo: “Abbiamo necessità di riaprire la raccolta fondi: mancano almeno 500 euro, dato che abbiamo migliorato e modificato alcuni aspetti non previsti inizialmente – dice Prestifilippo – La Pro Loco di Porto Ceresio si è resa disponibile per la gestione della raccolta fondi, ed è già possibile parteciparvi”.

Chi vuole sostenere l’intervento può versare il proprio contributo tramite:

– bonifico bancario intestato a Pro Loco Porto Ceresio, codice IBAN IT67 S056 9650 4200 0000 3025 X54,con la causale “Oblazione restauro fontana stazione”

– donazione in contanti con il rilascio della ricevuta.

“Ringraziamo in anticipo tutti i cittadini, le Associazioni ed i commercianti che avranno il piacere di contribuire a questa iniziativa – conclude l’assessore, che ha seguito personalmente l’intervento – Ringrazio di cuore i volontari che con impegno e dedizione si stanno operando per il restauro della fontana che tutti noi ceresini avremo il piacere di rivedere attiva”.