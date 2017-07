Prosegue la rassegna “Cabrolet”, sul palco Flavio Oreglio

Flavio Oreglio, il "cabarettista scienziato" al Cafè Teatro per i trent'anni di attività (inserita in galleria)

Prosegue con Flavio Oreglio la rassegna del Distretto Urbano del Commercio di Gallarate intitolata “Cabrolet”, quattro serate all’insegna del divertimento. Due i palcoscenici d’eccellenza scelti per la rassegna: piazza Libertà e il cortile di Palazzo Broletto.

Gli appuntamenti, tutti alla domenica alle 21, sono patrocinati dall’amministrazione comunale, mentre quello in programma il 23 luglio, in concomitanza con i festeggiamenti per la Patronale di San Cristoforo, vede anche la collaborazione della Pro Loco.

La direzione artistica è affidata agli Amici del Caffè Teatro. Dopo il successo della rassegna portata al Ma*Ga, l’associazione culturale torna in scena, per regalare ai gallaratesi, e non solo, un luglio all’insegna dell’allegria

Quattro date, dal 9 al 30, a ingresso gratuito, che vedranno susseguirsi comici, maghi, cabarettisti.

Questo il programma

Domenica 16 luglio “RECITAL” (Palazzo Broletto ore 21)

Flavio Oreglio sale sul palco con “Recital”, show che riscopre la freschezza e la modernità di un linguaggio fatto di micro poesie e aforismi che hanno segnato il costume italiano all’inizio del nuovo millennio.

Domenica 23 luglio “SONO RIMASTI SOLO I GRISSINI” (piazza Libertà ore 21)

Stefano Chiodaroli, il panettiere del cabaret, si esibisce proponendo una carrellata di alcuni tra i suoi più riusciti personaggi. Il suo originale monologare fa da collante a queste maschere e permette di allestire un recital di cabaret dal sicuro impatto comico accessibile a tutti.

Domenica 30 luglio VEDO BUIO (Palazzo Broletto ore 21)

Alberto Patrucco in “Vedo buio”, una panoramica al vetriolo sui tempi che stiamo vivendo, intrisa di comicità vera, sostanza, e argomenti che attingono da cronaca, storia, politica, e dalle mille contraddizioni della nostra società.