Protesta dei richiedenti asilo: “Busto risarcisca i cittadini di Varese”

Protesta profughi giorno 2

Duro attacco del primo cittadino di Varese Davide Galimberti al suo omologo di Busto Arsizio, in seguito alla protesta dei richiedenti asilo ospitati nel centro bustocco e che hanno manifestato davanti alla stazione per tutta la giornata di mercoledì 26 luglio, passando anche la notte in stazione a Varese. La protesta è terminata nella mattinata di giovedì 27 luglio.

«La vicenda è partita dal Comune di Busto. il sindaco Antonelli si faccia carico di questa emergenza e risarcisca i cittadini di Varese per i disagi che ha provocato – si legge in una nota inviata nella mattinata di giovedì 27 luglio dall’amministrazione comunale varesina -. Ringraziamo per il grande lavoro di mediazione svolto da Prefetto, Forze dell’ordine e Croce Rossa. Fino ad oggi a Varese non si sono verificate situazioni come quella di ieri, le cui ragioni scatenanti sono riconducibili alla città di Busto Arsizio, il cui sindaco ieri non si è nemmeno fatto vivo, dimostrando scarso interesse per una situazione che ha avuto origine nella sua città ma che si è riversata da noi».

«L’amministrazione di Varese affronta i temi dell’immigrazione senza demagogia, impiegando i migranti in lavori socialmente utili e mettendo in campo un’accoglienza diffusa – rincara la dose Galimberti -. Il Comune di Busto invece di urlare, lamentarsi e ipotizzare guadagni sui migranti per il comune (QUI l’articolo datato agosto 2016), si faccia carico di questa emergenza e risarcisca i cittadini di Varese per i disagi che ha provocato. Chiediamo inoltre al Prefetto di destinare le somme per l’ospitalità destinate alla Cooperativa KB al Comune di Varese per questi due giorni di presenza in Città. Chiediamo poi alle Forze dell’ordine di effettuare accurate indagini su chi ha organizzato la protesta ed assumere al più presto possibili e necessari provvedimenti affinchè non si verifichino altre analoghe situazioni».