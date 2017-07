Puntine sulla strada, “strage” di biciclette

Ciclofficina Gallarate biciclette

La denuncia è di un lettore che questa mattina, sabato 8 luglio, intorno alle 12 e 30, mentre attraversava Vergiate in bicicletta all’altezza del rondò in direzione Somma Lombardo, è passato sopra un tappeto di puntine. E come lui anche altri hanno forato le ruote della loro bicicletta. «Sulla strada era stata riversata una scatola intera di puntine da disegno. Grazie al pirata che ha fatto questa bravata». commenta laconicamente il malcapitato ciclista.