Quadri e fotografie, Il Millepiedi in mostra a Morosoccer 2017

Arte, cultura, solidarietà. Tutto questo (e molto altro) è racchiuso nella mostra dedicata ai ragazzi della Cooperativa Il Millepiedi Onlus di Varese, che sarà visitabile nei giorni di Morosoccer 2017, la manifestazione ludico/sportiva che andrà in scena a Morosolo negli spazi dell’oratorio di piazza Giovanni XXIII, dal 1 al 3 settembre.

La collaborazione tra gli organizzatori del torneo, l’Asd Bidone, società sportiva dilettantistica nata nel 2001 che milita nel campionato di Eccellenza del Csi Varese, e Il Millepiedi onlus è nata in concomitanza con l’edizione 2017 della festa: non solo la lotteria benefica con i fondi destinati al supporto dei progetti del Millepiedi, ma anche la possibilità di conoscere meglio questa importante realtà. Si potrà visitare la casa di Morosolo, che si trova proprio all’interno del centro parrocchiale, ma anche fare un giro tra i quadri e le fotografie realizzati dai ragazzi e per i ragazzi che grazie al Millepiedi possono svolgere diversi tipi di attività.

Dipingere, creare sono dei linguaggi naturali per esprimere l’emotività, per esplorare e risolvere problemi. Il laboratorio d’arte a Il Millepiedi, grazie ad una relazione d’aiuto, è un percorso individuale che, tramite l’elaborato, la traccia grafica, la statua di creta offre all’utente la possibilità di esprimere, di raccontare e raccontarsi attraverso la forma. Scriveva P. Cezanne “Dipingere non vuol dire copiare l’oggetto, bensì riprodurre sensazioni colorate”: con i ragazzi de Il Millepiedi questo è semplice e visibile, e sarà bello da scoprire attraverso quadri e foto esposti a Morosoccer.