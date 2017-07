“Quadrifoglio”, il primo libro di Michele Zaro

Foto varie

Michele Zaro ha 20 anni e ha dato alle stampe il suo primo libro. E’ gallaratese ma sta vivendo un’esperienza all’estero da quasi un anno ad Aberdeen in Scozia.

La sua famiglia lo ha invitato a svolgere diverse attività di volontariato, come il Banco Alimentare e l’Alecrim, un’associazione con sede a Busto Arsizio che si occupa di organizzare momenti di svago per i ragazzi dell’Anffas.

L’Alecrim lo ha veramente colpito ed emozionato. Per far conoscere a tutti la sua esperienza, vissuta con passione e determinazione, è riuscito a scrivere un libro, dove racconta il suo vissuto in terza persona.

Il titolo scelto per il libro é “Quadrifoglio“. Come mai quel nome? «Per il semplice fatto che il quadrifoglio é diverso dagli altri, ossia i trifogli. Ma noi cosa facciamo esattamente? Quando siamo in un prato non andiamo a cercare i trifogli ma speriamo sempre di trovare un quadrifoglio».

Ed é questo il messaggio che il suo libro vuole dare a tutte le persone che, spera, lo leggeranno.

Il libro é attualmente disponibile a questo link https://www.cinquantuno.it/shop/altromondo-editore/quadrifoglio/ e nelle librerie.