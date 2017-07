Quando partiranno i lavori?

via Morosini

Un buco destinato a resistere? Se lo chiedono i residenti di via Carletto Ferrari a Bizzozero dove da mesi campeggia un cartello stradale che indica lavori in corso. Opere che, però, non si sa quando inizieranno: « Abbiamo fatto la segnalazione più volte ma nulla è cambiato» lamentano alcuni residenti. La presenza del cartello, inoltre, provoca disagi a chi deve immettersi nel cortile adiacente.

« Quando inizieranno i lavori?»