Quanti soldi ci vogliono per prendersi Il Fare?

il fare gallarate centro commerciale

Quanto denaro ci vuole per comprarsi un intero centro commerciale abbandonato, con parcheggi, spazi di vendita, magazzini e molto altro? Un bel po’, ovvio. E nel caso del Fare – il centro di viale Lombardia a Gallarate chiuso dal 2009 – la risposta è certa: 5,5 milioni di euro.

O meglio: questa è la base d’asta, visto che il gigantesco complesso immobiliare è stato messo all’asta dopo il fallimento della società proprietaria. Anche solo il rilancio minimo richiede 10mila euro alla volta.

Ufficialmente è un “ramo d’azienda composto dal Centro Commerciale denominato «Il Fare – Galleria Borgomaneri» e dalla relativa autorizzazione commerciale costituente l’avviamento».

Lo spazio, si diceva, è enorme: 8.765,00 mq all’interrato, 6.463 al piano terra, 3734 al primo piano, per un totale di 18.962,00. Oltre a seimila e trecento metri quadri di negozi e spazi commerciali, comprende 120 posti auto tra interrato e ultimo piano. Come spiegato nel dettaglio nell’annuncio dell’asta, attualmente lo spazio interno è organizzato e diviso per 77 negozi: la convenzione del Comune prevede regole particolari (limite di 150mq per singolo esercizio, salvo tre fino a 750 e una fino a 1250mq).

L’asta comprende in sostanza solo immobili e autorizzazione commerciale, non rientrano invece più nè debiti, nè crediti, nè contratti di lavoro. L’asta (qui i dettagli) si terrà il 29 settembre, il 28 è il giorno della scadenza per presentare le offerte vanno mandate allo Studio Notaio Maria Gabriella Crespi di Via Andrea Zappellini a Busto Arsizio.

Il Fare aprì nel maggio del 2007, dopo un lunghissimo iter di “valorizzazione” dei terreni dell’ex fabbrica Borgomanero: il Comune incassò allora 5 miliardi e 635 milioni di vecchie lire (la convenzione era pre-2002), oltre a una quota di parcheggi. Il centro commerciale chiuse nel 2009. Grande polemica toccò, dopo la chiusura, la questione dei parcheggi “pubblici”: questi ultimi non erano stati acquisiti direttamente dall’ente Comune, che invece era socio in un condominio (inteso come istituto legale) che aveva tra i soci, con conseguenti difficoltà a riaprire gli spazi. I posti auto vicini alla stazione sono stati riaperti nel gennaio 2012, anche se economicamente la gestione si è rivelata particolarmente problematica.

Quanto al futuro dell’area: fino ad oggi si sono viste indiscrezioni e dibattiti teorici, in attesa di capire come sarebbe evoluta la questione. Al 29 settembre s’inizierà a mettere qualche punto fermo.