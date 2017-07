Quattro kg di droghe leggere in casa, in manette giovane spacciatore

hashish cocaina eroina marijuana

Ha solo 21 anni ma ha già messo in piedi un giro di spaccio considerevole, così un giovane di Castellanza è stato sorpreso con circa quattro chilogrammi tra hashish e marijuana è stato arrestato sabato sera dagli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio.

La scoperta del piccolo trafficante in erba è arrivata al culmine di un’attività investigativa svolta dai poliziotti di via Foscolo che, risalendo la filiera della distribuzione di droghe leggere in città, hanno acquisito notizie che indicavano un appartamento di Castellanza come la base di un considerevole “giro” di spaccio.

I primi accertamenti hanno fatto identificare il ventunenne, un italiano che nonostante la giovane età aveva già collezionato qualche piccolo precedente in materia di sostanze stupefacenti, come l’occupante dell’appartamento in questione. Sabato sera quindi i poliziotti di Busto Arsizio, in trasferta a Castellanza, hanno effettuato un blitz decisi a perquisire l’appartamento.

A nulla è servito l’allarme dato dalla fidanzata che, notato l’arrivo degli agenti, ha cercato di rallentarne l’ingresso nell’appartamento forse per consentire al complice di disfarsi di almeno una parte della droga. Il ragazzo però, una volta resosi conto che la casa era accerchiata, ha finalmente deciso di aprire la porta e consentire l’ingresso ai poliziotti.

La perquisizione ha confermato i sospetti degli agenti, che hanno trovato nella stanza del giovane più di due chilogrammi di marijuana e altrettanti di hashish diviso in panetti, circa 7700 euro in contanti che gli investigatori definiscono «sicuro provento di spaccio poiché il giovane non svolge alcun lavoro lecito».

In casa tra l’altro vi era un altro giovane che aveva appena acquistato 5 grammi di marijuana. Il ventunenne è stato quindi arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio, mentre la ragazza sua complice è stata denunciata a piede libero per concorso nello stesso reato e il cliente segnalato alla Prefettura per il possesso della “maria” destinata all’uso personale.