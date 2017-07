Quattro serate di cabaret per l’estate di Gallarate

Gallarate

Il Distretto Urbano del Commercio di Gallarate promuove “Cabrolet”, quattro serate all’insegna del divertimento. Due i palcoscenici d’eccellenza scelti per la rassegna: piazza Libertà e il cortile di Palazzo Broletto (via Cavour).

Gli appuntamenti, tutti alla domenica alle 21, sono patrocinati dall’amministrazione comunale, mentre quello in programma il 23 luglio, in concomitanza con i festeggiamenti per la Patronale di San Cristoforo, vede anche la collaborazione della Pro Loco.

Gallarate

La direzione artistica è affidata all’associazione Amici del Caffè Teatro. Dopo il successo della rassegna portata al MaGa, l’associazione culturale torna in scena, per regalare ai gallaratesi, e non solo, un luglio all’insegna dell’allegria Quattro date, dal 9 al 30, a ingresso gratuito, che vedranno susseguirsi comici, maghi, cabarettisti.

Questo il programma

Domenica 9 luglio “ILLUSIONISMO E COMICITA’” (piazza Libertà ore 21)

Spettacolo con Walter Maffei, Ale Bellotto, Max Bunny e Mago Diego. Comicità e magia creano un mix sapiente e accattivante, apprezzato da un pubblico di tutte le età.

Domenica 16 luglio “RECITAL” (Palazzo Broletto ore 21)

Flavio Oreglio sale sul palco con “Recital”, show che riscopre la freschezza e la modernità di un linguaggio fatto di micro poesie e aforismi che hanno segnato il costume italiano all’inizio del nuovo millennio.

Domenica 23 luglio “SONO RIMASTI SOLO I GRISSINI” (piazza Libertà ore 21)

Stefano Chiodaroli, il panettiere del cabaret, si esibisce proponendo una carrellata di alcuni tra i suoi più riusciti personaggi. Il suo originale monologare fa da collante a queste maschere e permette di allestire un recital di cabaret dal sicuro impatto comico accessibile a tutti.

Domenica 30 luglio VEDO BUIO (Palazzo Broletto ore 21)

Alberto Patrucco in “Vedo buio”, una panoramica al vetriolo sui tempi che stiamo vivendo, intrisa di comicità vera, sostanza, e argomenti che attingono da cronaca, storia, politica, e dalle mille contraddizioni della nostra società.