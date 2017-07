“Quel senso di insicurezza che provo ogni sera in stazione”

Uno sfogo come tanti, postato sui social da un’utente della linea ferroviaria, che ogni giorno la porta al lavoro, e ogni sera a casa.

Lo raccogliamo per chiedere ai lettori di Varesenews se condividono questa sensazione di insicurezza provata dalla lettrice, che racconta la propria esperienza.

Avere paura di camminare nella stazione di Gallarate alle 21.30? È possibile e vi spiego subito il perché.

Arrivo alle 21.30 in stazione a Gallarate, sono appena tornata da Milano e la situazione che vedono i miei occhi è la seguente: stazione desolata, ragazzini che si passano fra le mani, liberamente e con grande disinvoltura, ogni genere di sostanza stupefacente; uomini di diverse etnie buttati per terra, sui marciapiedi, in balia dell’alcol ; il negozio noto come “Asia and African shop” sovrappopolato di immigrati che bivaccano, litigano ed urlano, alcuni passano alle mani con l’incitazione dei loro connazionali.

Mentre li guardo sconcertata, ricevo fischi e apprezzamenti.

Inizio ad avere paura. Mi rendo conto di essere una ragazza, da sola, circondata da gente squilibrata, prepotente , maleducata e irriconoscente e sono solo le 21:30. Le famiglie dall’altro lato del centro camminano con i propri bambini e mangiano il gelato.

Ciliegina sulla torta, ovviamente, la colonia di topi e di pantegane che invadono le scale che conducono al piccolo ponte in via Venegoni.

Morale: non esiste nessun tipo controllo da parte delle forze dell’ordine, non esiste il rispetto per i cittadini gallaratesi, non esiste il minimo sforzo di voler migliorare, di rendere la nostra città migliore.

(…)