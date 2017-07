«Quell’aereo troppo basso ci ha svegliati»

Lettori mattinieri, che alle 5 hanno già il telefono i mano e sono sul terrazzo a bersi il caffè, e con uno scatto immortalano quello strano aereo.

Nei cieli sopra Besnate, ma anche Cavaria e altri comuni della zona oggi, 12 luglio, c’era uno strano velivolo.

Scrive Tiziano:

Ma che aereo è che è passato stamattina verso le 5 in zona Besnate? M…. mi ha spaventato

Lia, che abita a Cavaria, si pone la stessa domanda:

Buon giorno avrei una curiosità da soddisfare stamattina intorno alle 05 sopra casa mia dalle parti d Cavaria e limitrofi è passato a bassa quota un aereo purtroppo non sono riuscita a vederlo ho notato solo il rumore strano che emetteva si potrebbe avere notizie su questo?

Come mai volava così basso?

Chi era? Grazie mille per la cortesia nel leggermi