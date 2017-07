Rally del Casentino, attesa per Crugnola e Dipalma

Foto varie rally: gare, vetture, piloti

Terzo appuntamento della IRCup, uno dei campionati rallystici più quotati d’Italia, che tra oggi – venerdì 7 – e domani fa tappa in Toscana con il 35° Rally Internazionale del Casentino.

Tra i protagonisti più attesi della manifestazione ci sono anche due piloti varesini, entrambi dotati di vetture R5 e quindi chiamati a colmare a colpi di classe il gap con i concorrenti a bordo delle WRC. Parliamo di Andrea Crugnola e Giò Dipalma, entrambi pronti a disputare una prova di alto profilo.

Crugnola è secondo in classifica nella IRCup alle spalle di Rossetti il quale, con due successi in due gare, ha messo una seria ipoteca sul successo finale. Andrea però è il più valido antagonista del capoclassifica e questa volta avrà al suo fianco il navigatore delle grandi occasioni, Michele Ferrara, sulla Ford Fiesta (numero 4, nella circostanza) con cui ha disputato le prove precedenti.

Dipalma, che ha dato forfait al “Ticino”, vuole riprendere subito quota e si schiera al via con una Skoda Fabia navigata come di consueto da “Cobra”; sulle fiancate la tabella numero 16. Per il malnatese non ci sono velleità di classifica in IRCup, visto che ha raccolto solo tre punti all’esordio al Rally Lirenas.

Oltre ai già citati Rossetti-Mori (Skoda Fabia R5) e ai due varesini, tra i più accreditati al successo finale ci sono i vari Pedersoli, Sossella (con Lele Falzone), Alessandro e Felice Re, tutti con vetture WRC.

In gara anche un altro pilota nostrano, il costante Paolo Comendulli che nel frattempo si è aggiudicato il Trofeo Renault Twingo di Zona, risultato certificato con il terzo posto di classe ottenuto settimana scorsa al Camunia Rally. Al Casentino il pilota valcuviano gareggerà insieme a Marika Guerra su una Twingo di classe R2B. Tra i navigatori, presente infine anche Daniele Rocca insieme all’elvetico Kim Daldini.