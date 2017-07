Rapina a mano armata nel Mendrisiotto

Rapina a mano a armata questa mattina attorno al mezzogiorno a Ligornetto presso il distributore Piccadilly Eni in Via Cantinetta 6.

Secondo la ricostruzione della polizia cantonale un uomo, impugnando un arma da taglio è entrato nel distributore e si è fatto consegnare l’incasso.

È poi fuggito con l’auto Fiat di colore grigio con targhe italiane, verso il vicino valico.

A bordo del veicolo vi era pure una seconda persona che attendeva in auto l’autore. Le ricerche subito scattate, finora non hanno dato esito positivo. Non ci sono stati feriti.

Connotati dei due autori:

1) Uomo, 170, corporatura magra, cappellino da baseball.

2) Uomo, corporatura magra, cappellino da baseball.

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti nelle vicinanze del distributore sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.