Razzia di telefoni e gioielli in disco, denunciati due giovanissimi

carabinieri notte

Avevano preso di mira le borse delle ragazze, clienti della discoteca Zero Village di Olgiate Olona, ma all’esterno hanno trovato i Carabinieri che, allertati dalla vigilanza, li hanno subito individuati e fermati.

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato per furto due giovannissimi soggetti, un 17enne di Gallarate, studente, ed un 19enne di Legnano, operaio, entrambi con piccoli precedenti alle spalle.

I due sono stati bloccati dai militari nel parcheggio del locale pubblico mentre tentavano di allontanarsi frettolosamente dopo aver fatto “razzia” all’interno delle borse di alcuni (ragazze in particolare) avventori del locale.

In particolare i due venivano trovati in possesso di 2 smartphone ed alcuni oggetti preziosi (collanine in oro), che avevano occultato all’ interno di uno zaino con cui si stavano allontanando.

L’intera refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita agli altrettanto givoanissmi proprietari. Le posizioni dei due sono ora rimesse alla valutazione dell’autorità giudiziaria ordinaria e minorile.