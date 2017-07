Re Umberto I di Savoia ucciso…dal caldo

Foto varie

Fa troppo caldo? Mah, questione di percezione. Se poi si vanno a spulciare “le carte” si scopre che ci sono stati anni peggiori di questo. E’ uno dei passatempi preferiti del meteorologo Marcello Mazzoleni cerca di smentire chi fa dell’allarmismo e annuncia ondate di caldo infernale o gelate apocalittiche.

Sul suo sito meteo sincero pubblica previsioni meteo e sulla sua pagina facebook qualche curiosità. Come quella di oggi che riportiamo perché, siamo certi, se anche l’avete studiata a scuola non la ricordate più.

Centodiciassette anni fa, domenica 29 luglio 1900, si era al culmine della più intensa fase calda mai registrata a Milano da quando si rilevano i dati, con termometro che da venti giorni consecutivi segnava massime oltre i 35 gradi alla stazione meteo di Brera.

Quel giorno, la massima a Milano fu di 37.5°C e in molte località della pianura lombarda, veneta ed emiliana si superarono i quaranta gradi. Alla sera faceva ancora molto caldo, con ben 32 gradi alle ore ventidue e trenta. Proprio a quell’ora, al parco di Monza era in programma una cerimonia di premiazioni di alcune gare sportive, che si sarebbe dovuta tenere nel pomeriggio, ma che venne rinviata per il troppo caldo.