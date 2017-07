Reading letterario di NATURart al castello di Masnago

pittori, quadri, dipinti, sculture

Sono le storie dei giovani ad andare in scena al reading letterario “ADESSO – Storie in bilico intorno ai vent’anni”, proposto dagli educatori della cooperativa sociale NATURart. L’appuntamento varesino, dopo le tappe di Gazzada Schianno e di Cuveglio, è nella prestigiosa location del Castello di Masnago in via Cola di Rienzo 42 a Varese martedì 11 luglio alle ore 21.

Storie che raccontano le emozioni dei ragazzi, talvolta confuse e spaesate, come quelle provate davanti agli adulti che spesso propongono loro modelli di incoerenza, disillusione e infelicità, ma anche l’innamoramento, l’amicizia, la voglia di essere diversi e felici, la consapevolezza, l’inadeguatezza e la tristezza profonda: le tante facce dell’adolescenza, età che ha mille sfaccettature e, soprattutto, una purezza ed un’onestà che difficilmente si ritrova in un altro momento della vita.

Andrea Maldera, Linda Potestà, Alessandra Visone e Chiara Zuffrano portano in scena un’incalzante sequenza di sentimenti, le cui origini sono da ricercare tra le penne ispiratrici di scrittori molto diversi tra loro, ma anche e soprattutto nelle storie vere intercettate nei ragazzi e ragazze incontrati nel cammino professionale lungo venti anni della NATURart. Non sono tutte storie a lieto fine: “Ci sono – raccontano i quattro educatori professionali – alcuni “quadri” di lettura, ispirati alla rabbia. La rabbia nei confronti della fatica che il protagonista deve fare per accettare la sua condizione sfavorevole e difficile: una rabbia che talvolta si può riscattare attraverso il lavoro degli educatori, altre volte invece no. Sono storie che abbiamo custodito in questi anni di lavoro di frontiera, sempre a stretto contatto con le vite dei ragazzi”.

Una selezione di autori, tra cui J.D. Salinger, Alessandro Baricco, José Saramago, Jacques Prévert, che porta in dote consigli utili per genitori, insegnanti, allenatori e animatori.

Il teatro è uno degli strumenti culturali che NATURart utilizza nei progetti educativi e nei laboratori. La regia è stata curata da Giulia Provasoli, formata alla scuola d’arte drammatica Paolo Grassi e master di pedagogia teatrale in Bicocca: “La prima cosa che ti dà l’arte teatrale è la consapevolezza. Il teatro ti mette davanti a te stesso senza giudizi e permette di osservarti: ti fa capire quali sono i desideri, bisogni e limiti, è una presa di coscienza delle emozioni. Una cosa viva, che cambia sempre, una tavolozza inesauribile di colori dalle sfumature sempre diverse”.

Anche gli educatori si sono messi in gioco in questa esperienza. Infatti, Provasoli ha riproposto loro una dinamica da laboratorio teatrale, un percorso di approfondimento partito dalla sfera emotiva individuale e riguardante anche l’ambito professionale.

A proposito del lavoro educativo, in particolare coi ragazzi, “l’educatore non può non essere autentico – spiega Linda Potestà – non si tratta di svolgere un compito, ma bisogna avere bene in mente dove si è e cosa si sta facendo. Le tematiche sono quelle della vita, mille gli argomenti possibili: il confronto coi giovani è un banco di prova, in cui l’educatore mette delle parti di sé. La stessa cosa succede ogni volta con le repliche di ADESSO: l’energia che circola col pubblico e le emozioni delle persone in sala fanno diventare ogni replica un istante bellissimo, unico ed irripetibile.”

Da settembre, “ADESSO – Storie in bilico intorno ai vent’anni” verrà calendarizzato in altri comuni della provincia e non solo: “Stiamo avendo richieste – spiega Andrea Maldera – anche da fuori regione, una delle prossime date potrebbe essere Verona, stiamo individuando la location adatta.”

NATURart nasce nel 1994 come associazione e diventa cooperativa sociale due anni dopo. Orientata al mondo dei giovani e delle famiglie, si occupa in particolare di promozione del benessere giovanile, prevenzione del disagio e di contrasto all’utilizzo di sostanze stupefacenti. Adolescenti e preadolescenti sono il fulcro del lavoro del gruppo di professionisti, composto da educatori, pedagogisti e psicologi.

NATURart è una realtà radicata in molti comuni della provincia di Varese e opera in vari distretti della provincia attraverso interventi personalizzati, attività nelle scuole e nelle comunità di quartiere. La sede è a Gallarate.