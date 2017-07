Recupero dei seminterrati, si può fare anche a Busto

cantina

Il Consiglio comunale ha dato il via libera all’applicazione sul territorio comunale della legge regionale n. 7 del 2017 che consente il recupero dei locali seminterrati esistenti che potranno avere destinazione d’uso residenziale, commerciale e terziario.

Come osserva l’assessore all’Urbanistica Isabella Tovaglieri, «la legge ha l’obiettivo di promuovere la massima valorizzazione e utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente sul territorio e di contenere quindi il consumo di suolo; rappresenta inoltre una valida opportunità per i fabbisogni abitativi delle famiglie e per le necessità di ampliamento delle imprese e soprattutto delle attività commerciali, che potranno quindi aumentare la superficie commerciale. Ritengo che sia quindi un provvedimento utile al rilancio del settore edilizio e dell’economia».

Oltre alle esclusioni previste dalla legge, il Consiglio comunale ha deliberato, quale unica limitazione, l’esclusione del recupero dei seminterrati con funzione residenziale per gli immobili con destinazione d’uso produttivo, mantenendo la possibilità di recupero del seminterrato solo ai fini terziario e commerciale.