Referendum autonomia, la Lega chiede di promuovere la partecipazione

turismo

I consiglieri della Lega Nord hanno protocollato ieri (giovedì) una mozione per promuovere la più ampia partecipazione popolare, nel periodo precedente il voto sul referendum per l’autonomia della Regione Lombardia previsto per il 22 ottobre.

Nella mozione i consiglieri Angelo Soragni e Marinella Colombo chiedono all’amministrazione di Castellanza di utilizzare tutti i mezzi a disposizione (display informativo, sito internet istituzionale, social network, manifesti istituzionali) per favorire una ponderata valutazione delle conseguenze del referendum.

Chiedono inoltre di promuovere almeno un’incontro pubblico apartitico per far conoscere alla cittadinanza gli scopi del referendum. La speranza deilla Lega è che la mozione venga discussa al più presto e soprattutto che venga accolta positivamente dal sindaco Cerini e dalla sua giunta.