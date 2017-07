Restelli lascia il consiglio comunale: “Resto come segretario politico”

Restelli lascia il consiglio comunale di Caronno: \"Resto come segretario politico\"

Nell’ultima seduta del consiglio comunale Daniela Restelli, esponente della Lega Nord, già candidato sindaco alle ultime elezioni amministrative ha lasciato l’assemblea cittadina. Restelli manterrà comunque il ruolo di segretaria della sezione di Caronno Pertusella del Carroccio e responsabile circoscrizionale per gli enti locali del Saronnese.

“E’ stata una scelta condivisa all’interno della sezione cittadina della Lega Nord per l’Indipendenza della Padania – ha spiegato in un breve discorso letto l’altra sera – nata dalla mia proposta di allargare la partecipazione e la condivisione della vita amministrativa al maggior numero possibile di militanti e sostenitori che hanno partecipato all’ultima tornata elettorale. Dopo 6 anni di mia attività consiliare, ho quindi proposto di inaugurare una sorta di staffetta, che consenta anche ad altri candidati nella nostra lista di fare esperienza attiva nell’organo democratico del nostro comune”.

Restelli conferma però l’intenzione di continuare a “lavorare” per Caronno Pertusella: “Preciso e mi rivolgo soprattutto a chi, oltre ad aver votato Lega Nord, ha anche scritto sulla scheda elettorale il mio nome come preferenza che il mio non è un passo indietro, ma solo laterale, ed il mio impegno continua al fianco del gruppo consiliare che finora ho avuto l’onore e l’impegno di rappresentare e della sezione tutta, in veste, appunto, di segretario politico”.

E conclude con ringraziamenti e auguri: “Rivolgo un grazie anche al segretario comunale per la disponibilità dimostrata nelle diverse occasioni di confronto. Infine rivolgo i migliori auguri di buon lavoro al capogruppo Matteo Sinelli e al nuovo consigliere Michele Variato, un bel gruppo consiliare rinnovato, che ho la certezza continuerà a rappresentare al meglio i nostri elettori e a portare avanti senza indugio le nostre visioni e priorità”.