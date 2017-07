Riaperto il sottopasso della stazione Fs

Aperto dopo i lavori il sottopasso FS di Busto Arsizio

E’ stato riaperto questa mattina, lunedì, il sottopasso della stazione Fs di Busto Arsizio anche se i lavori non sono ancora terminati del tutto. Il passaggio che collega il lato di piazza Volontari della Libertà con la via Palermo, è di nuovo fruibile dopo 4 mesi di lavori durante i quali i viaggiatori sono stati costretti ad allungare il giro passando dal sottopasso stradale di via Torquato Tasso.

I lavori alla stazione non sono comunque completati. Gli ascensori a servizio dei disabili, infatti, non sono ancora stati completati.