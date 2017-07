Riapre il ristoro del Lago Delio

Ristoro Lago Delio

Riaprirà il primo agosto il ristoro del Lago Delio. Dopo due anni dalla sua chiusura, il locale tornerà ad accogliere gli amanti della montagna e non solo.

A prenderlo in gestione saranno Silvana Gambacci e Vittorio Raineri, locandieri della struttura già dal 2003 al 2015. «Siamo felicissimi, questo posto rappresenta la nostra scelta di vita. Facevamo i rappresentanti di articoli per dentisti e quando abbiamo trovato questo posto abbiamo cambiato tutto. Ora stiamo sistemando il locale per poter riaprire nel mese di agosto», spiega Silvana, conosciuta come “La Sisa”.

La struttura, di proprietà della Provincia, era stata messa in vendita nel 2015 ma non ha trovato nessun acquirente. Dopo due aste andate a vuoto quindi, è stato fatto un nuovo bando per la gestione ed è stato vinto dai proprietari storici. «La gestione è per i prossimi dodici anni (sei+sei). Non ci saranno grandi cambiamenti rispetto al passato, abbiamo alleggerito l’arredamento e reso più semplice il menù». Per chi arriverà al ristoro quindi, ci sarà sempre un piatto di polenta e salumi e formaggi, da gustare con un bicchiere di vino.

«Possono stare tranquilli anche gli amanti dell’Octor Grap, quest’anno torna a casa» spiega Silvana, che lo scorso anno aveva cercato una sede per la storia manifestazione di ottobre. «Si terrà tutti i fine settimana di ottobre. Intanto, si pensa all’apertura tra pochi giorni.