Riapre via del Ceppo, il Sacro Monte torna “libero”

Varie dai comuni

Sono terminati i lavori in via del Ceppo, la strada che porta al Sacro Monte di Varese.

Dopo la frana che ha portato alla chiusura della via e i conseguenti lavori di ripristino e messa in sicurezza, con tanto di rocciatori freeclimber ad imbragare la parete di roccia per evitare altri distacchi in futuro, la strada di collegamento è stata riaperta nella mattinata di sabato 22 luglio.

Turisti e appassionati possono così tornare a visitare in sicurezza uno dei luoghi simbolo di Varese e della sua provincia. Ricordiamo che è attivo il collegamento con il bus (linea C) e la funicolare (aperta dalle 9 alle 19.30).