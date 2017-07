Richiedenti asilo, il Prefetto: “I Comuni facciano la loro parte”

Foto varie

La “questione migranti” si sta facendo ogni giorno più complessa. Gli sbarchi non si fermano, anzi si intensificano. I Governi non riescono a trovare una quadra per rendere la gestione di rilevanza europea e non più solo italiana. Gli amministratori locali protestano per scelte a loro dire calate dall’alto senza coinvolgimento. In mezzo a tutto questo c’è la Prefettura, l’ente individato dal Governo per gestire qualcosa che va oltre i suoi compiti “naturali”.

Il Prefetto di Varese Giorgio Zanzi non ci sta a subire critiche e “fare da pungiball” e spiega come stanno le cose, senza negare la problematicità evidente della situazione: «Il tema è certamente complesso e non ci fa dormire la notte – spiega -. Ma ci sono delle cose da chiarire, per l’ennesima volta.

La Prefettura non gestisce i richiedenti asilo, non può decidere di non riceverne sul proprio territorio, non può lasciarli per strada, non può scegliere dove mandarli, non può dire che un operatore va bene e l’altro no: deve farlo in base alle disponibilità che sono in campo.

Ci sono le gare per gli operatori economici che si fanno avanti e che hanno i requisiti per partecipare: ne abbiamo già fatte due quest’anno, ma i migranti aumentano di settimana in settimana. Ne arriveranno altri 50 presumibilmente nei prossimi giorni: devo collocarli da qualche parte e lo devo fare in base alle disponibilità.

La Prefettura agisce secondo le norme, al meglio delle proprie possibilità: dall’aprile 2014, senza personale aggiuntivo, deve gestire l’ordinario e anche lo straordinario. Noi continuiamo a occuparci di tutto quello che facevamo prima, di sicurezza innanzittuto, con contatti costanti con i sindaci e le forze dell’ordine. In più ci sono da gestire i migranti, che in un territorio come il nostro che comprende anche Malpensa è un tema non facile, anzi: ogni giorno oltre agli arrivi, ci sono da aggiungere anche i rimpatri dei migranti dai vari paesi europei che devono tornare a casa in base al regolamento di Dublino. E dove arrivano? A Malpensa, ovvio».

La soluzione, secondo il Prefetto, sta nel rispetto delle norme di legge, ma i Comuni non si vogliono adeguare: «La forma per gestire in maniera positiva la questione c’è. È il servizio SPRAR (Servizio di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), a cui i Comuni dovrebbero aderire poichè sono i sindaci, non il Prefetto, a dover gestire sul territorio l’arrivo dei richiedenti asilo. Solo che allo SPRAR non aderisce nessuno (in provincia di Varese i posti gestiti dal servizio sono 86, mentre i richiedenti asilo sono 2200, in costante crescita) – spiega il Prefetto -. Con lo SPRAR si potrebbe decidere dove collocare le strutture, a chi affidare il servizio, oltre ad avere percorsi di gestione molto più positivi per tutti, con costi limitatissimi per le amministrazioni comunali, dato che sono coperti al 95% dal Ministero dell’Interno. Aderire tecnicamente è semplice, ma non lo fanno, per ragioni più che altro “politiche”, sulle quali non voglio entrare in nessun modo. Dico solo che la legge parla chiaro e dice che sono i Comuni che devono gestire questo tipo di problematica. Non facendolo scaricano la questione su altri, in questo caso sulla Prefettura, salvo poi lamentarsi se le cose non vanno come loro vorrebbero. Così facendo il sistema perde di efficacia, poichè è pensato per una gestione momentanea, di passaggio: dai 90 giorni previsti per l’accoglienza, si passa a due, anche tre anni. La straordinarietà dei centri di accoglienza così non c’è più».

La richiesta in sostanza è sempice: «I sindaci facciano quello che la legge gli dice di fare – chiosa il Prefetto -. Che i migranti arrivino, è ineludibile, almeno finchè qualcosa non cambierà in maniera sostanziale. Quindi che agiscano per affrontare la questione in maniera concreta, senza piagnistei e senza scaricare la palla su chi ha già tantissimi problemi da gestire e risolvere».