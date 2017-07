Riconoscimenti e record per la stella Daniele Cassioli

Foto varie di sport

Per l’atleta non vedente gallaratese Daniele Cassioli sono mesi senza respiro, ricchi di risultati sportivi e riconoscimenti.

Fresco dei suoi cinque titoli mondiali nello sci nautico conquistati in primavera ai campionati del mondo in Australia, ai quali ha aggiunto il nuovo record del mondo nello slalom (completando la collezione iridata che comprendeva già quelli di figure e salto), Cassioli sta moltiplicando iniziative e incontri in tema di promozione dell’attività sportiva per ciechi e ipovedenti.

Inoltre l’atleta varesotto ed è reduce dalla sfilata di moda nell’ambito della rassegna “Alta Roma” dove ha vissuto la sua prima applauditissima volta da modello.

Ma proprio per il suo inesauribile impegno in campo sociale il Centro Sant’Alessio di Roma gli ha assegnato una delle cinque stelle 2017. Le altre sono state consegnate a Papa Francesco, alla giovane studentessa Silvia Di Tora, al Capo di Gabinetto di Regione Lazio Andrea Baldanza e alla scultrice Lucilla D’Antilio.