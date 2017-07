Rinviata al 15 e 16 luglio l’ascensione alpinistica al Rosa

Monte Rosa

Causa previsioni meteo instabili è rinviata a Sabato 15 e domenica 16 luglio il CAI Luino l’ascensione alpinistica con Guida Alpina sul Monte Rosa con meta il bivacco Città di Luino proposta dal CAI Luino.

Il programma prevede partenza da Luino nel primo pomeriggio di sabato per raggiungere con mezzi propri Macugnaga; quindi, in funivia salita al passo Monte Moro per il pernottamento presso il Rifugio Gaspare Oberto-Paolo Maroli a mt 2796.

Domenica di buon mattino, inizio escursione per il bivacco Città di Luino situato sulle cime di Roffel a 3558 metri., da dove potremo ammirare il maestoso ambiente alpino del Monte Rosa. Dopo una breve sosta, rientro per il Monte Moro dove la funivia ci riporterà a Macugnaga

Tempo totale ascensione ore 7.00/8.00 – Dislivelli 670m – Difficoltà T4

Abbigliamento e calzature adeguate.

Attrezzatura individuale di alpinismo in perfetta efficienza.

Le attrezzature collettive saranno fornite dalla Sezione.

Assicurazione CAI obbligatoria.

Informazioni per orari, quote e modalità di adesione esclusivamente presso la sede

CAI Luino (aperta il giovedì sera dalle 21 alle 22.30) via B.Luini 16 tel 0332-511101

e-mail cailuino@cailuino.it oppure a.rinaldin@alice.it