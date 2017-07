Rione Santuario conquistato dalla caccia al tesoro dell\'oratorio

Un vecchio gioco che ha conquistato un intero quartiere con il suo fascino retrò: ieri sera l’oratorio feriale del Santuario, situato nell’omonimo viale, ha organizzato una caccia al tesoro che ha visto la partecipazione di oltre 200 persone tra bimbi, mamme e papà. “E’ la prima volta che organizziamo un evento che si svolge all’esterno della nostra sede – spiegano gli animatori – ma la risposta è stata fantastica. Tanto impegno da parte di chi ha organizzato ed un’ottima partecipazione da parte del quartiere”. Sono stati infatti 200 i giocatori che divisi in 4 squadre (rossi, blu, verdi e gialli) si sono ritrovati alle 20 nel cortile per iniziare la sfida.

Alla fine a vincere è stata la squadra rossa la prima a trovare il percorso completando il percorso in giro per il rione toccando luoghi come il liceo scientifico GB Grassi, il Santuario, piazza Vittorio Veneto e piazza dei Mercanti. A completare la serata lo spettacolo finale dell’oratorio feriale e persino i premi “oscar” consegnati dagli animatori ai bimbi che si sono distinti nelle diverse attività.