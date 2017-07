Riparte la Festa dello Sportivo

Foto varie

Si apre venerdì 28 Luglio e proseguirà fino a Ferragosto, la tradizionale “Festa dello Sportivo” organizzata dal Casbeno Calcio in collaborazione con un attivo gruppo di volontari.

Come nelle scorse edizioni anche quest’anno il menù offrirà ai visitatori svariate prelibatezze, dalla trippa alla polenta e asino, dal fritto misto alla grigliata di carne, salamini alla griglia, nervetti, patatine fritte e tanto altro. Il tutto si svolgerà a Casbeno in fondo alla via Corridoni (l’area verde situata di fronte all’Agricola Home & Garden). Per tutta la durata della manifestazione si potrà pranzare e cenare all’aria aperta in mezzo al verde, e tutta la struttura sarà interamente coperta da tendoni.