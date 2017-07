Risottata e serata musicale con la Proloco di Induno

Foto varie

Venerdì 7 luglio, alle 19, nel Giardino della Pro Loco di Induno Olona, in via Porro 34, è in programma la quinta risottata della stagione 2017 della Pro Loco.

Nel menù anche il famoso gnocco fritto, sia con prosciutto crudo che con verdure, pesce fritto, lo speck con tomino, la grigliata, le verdure alla griglia, le patatine, seguito dal gnocco fritto con lo zucchero o con la Nutella.

Le risottate proseguono ogni venerdì fino al 4 agosto, con serata musicale nel dopocena.