“Rispunta” il Parco dei Pioppi

I “cerchi nel grano” lasciano il posto ad aiuole e vialetti. Il Parco dei Pioppi tornerà presto ad essere un luogo di svago e di relax. E’ un progetto che la giunta Paolelli sta realizzando da alcuni mesi e che è giunto al secondo step, come spiega il sindaco: “Era il il giardino di Villa Bossi, acquistato in passato dall’amministrazione comunale. A lungo è rimasto incolto e veniva utilizzato per la produzione del fieno. Ma era davvero uno spreco: il parco si trova infatti in centro paese, accanto al municipio. In un primo tempo abbiamo deciso di tagliare l’erba facendo una sorta di cerchi in modo che i bimbi potessero giocare come se fosse un labirinto. Poi abbiamo proceduto a redigere un progetto più serio e articolato: la prima tappa prevedeva il taglio delle piante vecchie e cresciute male. Questo ha dato più luce ed aria al parco. Quindi in occasione della Festa degli Alberi abbiamo chiesto ai bambini delle scuole di piantare qualche nuovo arbusto ed abbiamo creato un orto didattico“. Che ha dato buoni frutti a quanto pare, visto che in questo periodo non è mancata una bella raccolta di pomodori e cipolle.

Galleria fotografica Bodio Lomnago, "rinasce" il Parco dei Pioppi 4 di 4

Adesso si procede con la seconda fase: ovvero creare vialetti e posizionare l’impianto di irrigazione e quello di illuminazione. “L’idea è realizzare un’area per i cani e una zona relax con qualche attrezzatura fitness. La terza fase sarà quella di riqualificare la parte del parco che scende verso il lago e creare un collegamento tra l’area verde e la pista ciclabile”.

Insomma un progetto bello che migliorerà esteticamente e non solo una parte del paese.

Ma quando il parco sarà fruibile? “Contiamo di inaugurarlo a settembre, quando la seconda fase sarà terminata del tutto. E in serbo abbiamo anche una sorpresa per i bambini, che non anticipiamo”.