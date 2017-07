Rissa in centro, quarantenne trovato in un lago di sangue

Foto varie

Un brutto episodio di violenza si è consumato la notte scorsa da poco passata la mezzanotte fra le strade del centro di Varese.

Si è trattato di una rissa dove ad avere la peggio è stato un nordafricano di 41 anni trovato a tera in via Morosini, in un lago di sangue.

Sul posto sono arrivate subito le volanti della questura di Varese oltre ad un’ambulanza della Cri del capoluogo.

A prima vista le condizioni del ferito sembravano gravi e il codice di ricovero all’ospedale – rosso, il più grave – era giustificato dalla grande perdita di sangue riscontrata dai sanitari: si è infatti trattato di una profonda ferita lacero contusa alla testa, probabilmente causato da una bottiglia rotta, sebbene sul posto gli agenti non abbiano trovato né coltelli, né altre armi improprie.

L’uomo è quindi stato medicato e portato al pronto soccorso, la prognosi è risultata essere alla fine di una quindicina di giorni.

Gli agenti delle pattuglie hanno subito cercato di ricostruire l’accaduto e saranno le immagini delle telecamere presenti nei paraggi a fare chiarezza sull’accaduto: quante persone erano coinvolte nella rissa? Le violenze cono cominciate sul posto o altrove?

Alcuni utenti su Facebook si sono difatti lamentati per un principio di rissa attorno alla mezzanotte di ieri in piazza Repubblica, “con bottiglie che volavano” fra i passanti.