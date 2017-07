Rissa in viale Belforte, tre in manette

rissa apertura

Rissa tra tunisini e marocchini in viale Belforte, in tre finiscono in manette. E successo nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 luglio, intorno alla 1.30.

Gli agenti della Polizia di Stato sono stati chiamati intorno alla 1 per una rissa in corso in piazza XXVI Maggio. Una volta arrivati, non hanno trovato però i protagonisti dello scontro, ma solo cocci di vetro in terra e i segni evidenti di un incontro poco amichevole consumatosi poco tempo prima.

I responsabili sono stati trovati poco lontano, in viale Belforte, ancora intenti a litigare. Poliziotti e carabinieri, arrivati poco dopo, hanno così provveduto a sedare la rissa, cominciata all’esterno di un locale e proseguita in strada, con le auto costrette ad evitare i contendenti, ubriachi, due dei quali a torso nudo e sporchi di sangue, armati alcuni con cocci di vetro di bottiglia, altri con pezzi di auto spaccati nei pressi del teatro dello scontro.

Calmati gli animi, non senza parecchie difficoltà e continue minacce incrociate, i tre, due tunisini di 35 e 26 anni e un marocchino di 23 anni, due dei quali già denunciati in passato per rissa e furto aggravato, sono stati arrestati. Il più giovane dei due tunisini è anche stato trovato in possesso di 42 grammi di hashish divisi in 8 stecche e alcune dosi di cocaina: si è beccato anche una denuncia per possesso di sostanze stupefacenti.