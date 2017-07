Ritorna a Travaino dopo cinquant’anni e gli amici organizzano una grande festa

Immagini, personaggi e luoghi di Caronno Varesino

Grande festa ieri sera a Travaino, una piccola frazione di Caronno Varesino che ha voluto rendere omaggio al concittadino Dante Stevenazzi, partito cinquant’anni anni fa per la Legione Straniera ad appena 20 anni. Nella sua lunga carriera ha raggiunto il grado Maggiore. Oggi è in pensione e vive in Francia, tornato al paese di origine i suoi amici hanno voluto festeggiarlo.