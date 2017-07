Rotonda sul viale della Gloria, una manifestazione per dire no

busto arsizio diaz cadorna duca d'asta strada viabilità

Audio Porfidio, ex-consigliere comunale, lancia la sua nuova campagna contro l’ipotesi di rotonda sul viale della Gloria di Busto Arsizio, all’altezza dell’incrocio con via Mameli. La cosiddetta “rotonda della Coop”, che si dovrebbe realizzare proprio a servizio del deflusso del traffico nei pressi del nuovo supermercato, si è già fatta molti nemici in città.

Il primo ad essere contrario è il sindaco Emanuele Antonelli, che ha ereditato il pacchetto completo dalla precedente giunta e non ha mai nascosto anche la sua avversione al progetto di realizzare un supermercato proprio sotto casa sua, ma tra le fila della maggioranza anche Busto Grande non ha mai digerito l’idea.

Per questo la realizzazione della rotatoria non è ancora iniziata, in attesa di un progetto migliore che possa evitare quello che da molti viene visto come lo scempio dello storico viale Diaz/Cadorna che attraversa la città da nord a sud.

L’ex-consigliere de La Voce della Città, però, ha organizzato una manifestazione per il 23 settembre prossimo con la quale far scendere in strada tutti quei cittadini che non vogliono vedere stravolto il caro vecchio viale della Gloria. La nuova battaglia di Porfidio, dopo quella contro lo spostamento del monumento ai caduti di piazza Vittorio Emanuele (oggi in piazza Trento e Trieste), è solo all’inizio e questa volta il sindaco è dalla sua parte.