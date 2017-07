Rovera centra il terzo successo stagionale in Carrera Cup

Foto varie di piloti, automobili da corsa, scuderie

Continua “l’elastico” in vetta alla Porsche Carrera Cup Italia, il campionato monomarca che vede tra i grandi protagonisti il varesino Alessio Rovera.

Al Mugello, sede della quarta tappa del challenge, Rovera ha perso ulteriore terreno in classifica in gara1 dal leader Riccardo Pera, ma ha centrato il successo in gara2 (terza vittoria stagionale) e ha così tenuto viva la lotta per la graduatoria assoluta.

GARA 1 – ANCORA SFORTUNA

Come già avvenuto a Vallelunga, la sfortuna ha messo lo zampino nella prima prova disputata sabato da Rovera. Il giovane varesino del team Tsunami RT è stato danneggiato suo malgrado (mentre era terzo) dal contatto tra Quaresmini e Fulgenzi, incidente che ha permesso a Pera di balzare in testa e conquistare il successo. Rovera, con la vettura danneggiata sull’anteriore, è riuscito a portare a termine la corsa ma solo al quarto posto in una gara caratterizzata dall’ingresso in pista della safety car.

Dopo la ripartenza Pera ha come detto centrato il primo gradino del podio davanti a Francesca Linossi (prima donna a podio in Carrera Cup), a Pellegrinelli e appunto a Rovera.

LA RISCOSSA IN GARA2

Nella prova domenicale però, Rovera si è levato di torno la sfortuna e ha disputato una gara tutta di testa, in pieno controllo, con la quale ha tagliato per la terza volta quest’anno il traguardo in prima posizione.

Un risultato “migliorato” da quanto accaduto a Pera che è stato penalizzato di 5″ per un sorpasso a Linossi in regime di bandiere gialle (con Rovera già in testa). Il toscano della Ebimotors si è così dovuto accontentare della terza piazza, preceduto da Gianmarco Quaresmini

LE PAROLE DI ROVERA

«Nella prima prova già in partenza ho subìto un contatto che mi ha rovinato il musetto – ha spiegato Rovera – Poi quando Fulgenzi e Quaresimini si sono toccati non ho avuto via di scampo e sono finito contro Fulgenzi che si era messo di traverso. Sono invece chiaramente contento della vittoria in gara 2 in ottica campionato: tutto è ancora aperto e ci sarà da dare il massimo fino alla fine. Però dobbiamo ancora risolvere qualcosa a livello di frenata, e per questo servirà un test».