Ruba rottami dalla piattaforma ecologica, arrestato

Ieri sera, mercoledì 19 luglio, i militari della Stazione di Rho hanno tratto in arresto un cittadino marocchino 48enne, nullafacente, pregiudicato, con l’accusa di furto aggravato. Verso le 20.30 la pattuglia in transito in via Sesia ha notato un soggetto che era intento a rovistare tra il materiale contenuto all’interno dell’isola ecologica ed alla vista dei militari, ha tentato di allontanarsi con due pesanti buste.

Rapidamente raggiunto, si è accertato che lo stesso, dopo essersi introdotto all’interno della piattaforma ecologica comunale, aveva asportato rottami metallici destinati al riciclaggio, per un valore stimato di circa 600 euro.

La refurtiva pertanto è stata recuperata e restituita all’avente diritto, mentre il soggetto, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso il Tribunale di Milano nella mattinata odierna per la celebrazione del rito direttissimo.