Ruba una statuetta poi ci ripensa e l’abbandona in chiesa

Daniela è buddista e crede che quello che fai in un modo o nell’altro “ti ritorni”. Lo pensa, lo dice e lo ha scritto sulla sua pagina Facebook quando si è resa conto che qualcuno le aveva portato via qualcosa a cui teneva molto: una “boterina”, una statua in ceramica realizzata con le sue mani.

Daniela Giusti è una scultrice, iscritta all’associazione degli antichi mestieri di Castiglione Olona. Le sue opere, insieme a quelle di altri artisti, vengono esposte in un piccolo negozio del centro storico di Castiglione Olona messo a disposizione dal Comune ed è lì che è successo tutto. “La statua è rimasta in vetrina per diverso tempo, non saprei dire esattamente quanto perché un giorno ad aprile sono andata a prenderla per portarla ad una mostra e non c’era più. Sparita, nessuno l’aveva più vista” – racconta Daniela. Una cosa assai strana perché alla vetrina degli antichi mestieri si accede solo dalla porta di un cortile che non era mai stata forzata.

“Ero molto dispiaciuta – racconta ancora Daniela – e ho fatto alcuni post su facebook, anche su gruppi del paese chiedendo a chi avesse preso la statuetta di ripensarci”.

E qualcosa, in effetti dev’essere scattato nell’Arsenio Lupin di casa nostra: “Dietro l’altare della chiesa di Castiglione Olona qualche giorno fa è comparso un sacchetto: nessuno osava aprirlo ed è rimasto lì qualche giorno. E qui è accaduta un’altra cosa strana: qualcuno ha preso quel sacchetto, l’ha messo sull’altare e ci ha appoggiato un bigliettino: consegna per favore al negozio di souvenir in fondo alla discesa. A quel punto hanno aperto il sacchetto e dentro c’era la mia statuetta”.

Insomma, il ladro se l’è tenuta qualche mese poi forse ha avuto un rimorso di coscienza e ha deciso di tornare sui suoi passi.

“Io ci credo davvero che l’uomo possa cambiare il suo destino compiendo giuste azioni. Sono contenta per chi ci ha ripensato: ha fatto la scelta migliore. Sarà ricompensato”