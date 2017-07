Rubano la piscinetta dei bimbi della scuola materna

I bimbi erano già tutti pronti, con il costumino e la crema da sole già spalmata, quando le insegnanti si sono accorte che qualcuno aveva rubato una delle due piscinette dal cortile dell’asilo nido.

E’ il furto avvenuto qualche giorno fa in via Filippo Reina e che ha suscitato tanta indignazione in città. I ladri sono entrati di notte nel cortile ed hanno preso una delle due piscinette trafugandola senza che nessuno se ne accorgesse.

Un furto che ha lasciato così amareggiato il personale della scuola e le famiglie che è stato realizzato un post sulla pagina Facebook “Sei di Saronno se” proprio per stigmatizzare il furto che ha privato i piccoli di momenti di svago e refrigerio dalla calura estiva. Una posizione condiva da molti saronnesi che commentano con amarezza l’accaduto.