Rumore dal festival, “tregua” nel weekend

È stato un weekend di “tregua” per i cassanesi e per il Summer Festival a Sciarè. Un risultato salutato con soddisfazione dal Comune (di Cassano) e con moderato ottimismo dai residenti della cittadina.

Il punto di partenza erano le proteste degli abitanti di diverse zone di Cassano e le preoccupazioni recepite dal sindaco Nicola Poliseno, che aveva iniziato a lavorare per avvicinare le posizioni di fronte alla situazione di disagio. Da allora si è passati per due incontri: quello tra Poliseno e gli organizzatori e quello – “istituzionale” – tra i Comuni di Cassano e di Gallarate.

«Le nostre richieste – spiegava venerdì scorso il sindaco Poliseno – sono state il dimezzamento della musica per questo weekend e disponibilità del tecnico ad effettuare misurazioni direttamente nelle abitazioni che segnaleranno disturbo da musica». Il primo cittadino salutava anche con piacere «la collaborazione garantita e offerta dagli organizzatori».

Come è andato il weekend? «Venerdì erano alle prese con la pioggia, sabato c’era la silent disco, domenica era accettabile» sintetizza Lino Santinello, che fa parte del “Comitato di pressione” che riunisce alcuni residenti, soprattutto dalla zona Sud della città (ma non solo). Come dire: un po’ ragiuoni contingenti, un po’ miglioramento reale. «Più che positivo» è invece il giudizio del sindaco Poliseno.

Nel weekend si è intervenuti su alcune fonti di rumore specifiche. «Ogni lunedì ci sentiremo per confrontarci, con gli organizzatori e anche con i cittadini delle zone più esposte» garantisce l’assessore alle attività produttive Paola Saporiti, che è stata delegata dal sindaco. «Se rispettano, se vanno avanti così, non ci sarà necessità di fare controlli sulle emissioni». Quanto all’incontro con Gallarate, è stata ribadita la collaborazione tra i due enti (diciamo che dovrebbe essere ovvio). Il prossimo weekend si farà dunque ancora una volta il punto.