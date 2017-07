Sab all’americana. Arriva anche Drews

Pallavolo Sab Grima Volley Legnano

La SAB Volley Legnano è sempre più a stelle e strisce: a rinforzare il roster della squadra giallonera per la sua prima stagione in Serie A1 femminile arriva anche Andrea “Annie” Drews, seconda giocatrice statunitense della SAB dopo Sonja Newcombe.

Come la compagna di squadra, l’opposta nata in Indiana è nel giro della Nazionale nordamericana e ha recentemente partecipato alla vittoriosa spedizione degli USA alla Coppa Panamericana, conquistata a giunta in Perù. Per le legnanesi un rinforzo di spessore internazionale che incrementerà ulteriormente la competitività della “matricola” a disposizione di Andrea Pistola.

Annie Drews, all’anagrafe Andrea Carrie, è nata nel 1993 (compirà 24 anni a dicembre) ed è alta 1 metro e 91. Ha iniziato la sua carriera nella Purdue University, ottenendo nel 2015 la sua prima nomination per la selezione del Second All-American Team dall’AVCA, l’associazione degli allenatori statunitensi.

Alla fine dello stesso anno ha firmato il suo primo contratto professionistico con le Indias Mayaguez di Portorico, dove ha giocato anche nella scorsa stagione con la maglia delle Criollas de Caguas, aggiudicandosi il titolo nazionale. I racconti della sua esperienza a Portorico sono raccolti nel blog all’indirizzo https://andreadrews.wordpress.com/.

La prima chiamata in nazionale è di febbraio 2017, pochi mesi prima del successo in Coppa Panamericana; è scesa in campo in tutte le partite della manifestazione, giocando da titolare le gare contro Messico (15 punti) e Argentina (16 punti).