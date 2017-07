SAB Volley, i tifosi possono prenotare gli abbonamenti

Pallavolo Sab Grima Volley Legnano

Dopo il comunicato ufficiale del 16 luglio emesso dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile che ammette la SAB Volley alla massima categoria nazionale per la prima volta nella sua storia, la società di Legnano inizia a programmare la prossima stagione anche a livello di tifoseria.

In vista del delicato appuntamento la società del presidente Alfio Nebuloni vuole il massimo sostegno da parte dei tifosi, motivo per cui ha pianificato un’iniziativa speciale dedicata ai supporter delle Aquile.

Da oggi, giovedì 20 luglio, fino a lunedì 31 luglio sarà infatti possibile prenotare il proprio abbonamento. La prenotazione garantirà ai supporter gialloneri un posto in tribuna o in curva per assistere a tutti gli incontri casalinghi di campionato e Coppa Italia della SAB, che si disputeranno anche quest’anno al PalaBorsani di Castellanza.

Ovviamente è incluso anche uno sconto sul prezzo regolare della campagna abbonamenti (al via a settembre) che, come la scorsa stagione, sarà accompagnata dall’hashtag ufficiale #volaconleaquile.

La tariffa della Tribuna Gold numerata sarà di 200€ (anziché 220€, con una riduzione da 125€ a 112€ per i ragazzi da 10 a 15 anni), e includerà anche il posto riservato nel parcheggio del PalaBorsani e l’accesso all’area hospitality al termine delle partite. La tariffa per la Tribuna rossa non numerata sarà di 108€ (al posto di 120€) con una riduzione per i ragazzi da 10 a 15 anni da 60€ a 54€, mentre la tariffa per la Curva verde non numerata sarà di 45€ (al posto di 50€) con una riduzione da 25€ a 22€ per i ragazzi di età compresa tra i 10 e i 15 anni. I bambini sotto i 10 anni entreranno gratis in tutti i settori.

L’unico metodo per effettuare la prenotazione è tramite bonifico bancario intestato a Sab Volley ssdrl (codice IBAN IT19R0569620200000002867X87), indicando nella causale il numero di abbonamenti, il settore e il cognome. La ricevuta del bonifico dovrà essere inviata all’indirizzo mail biglietteria@sabvolley.it, specificando nome e cognome, numero e tipologia di abbonamenti acquistati.

Tutti gli abbonamenti prenotati saranno consegnati all’apertura della campagna, secondo modalità che saranno comunicate in seguito.