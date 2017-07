Sab Volley più forte al centro: presa Jaroslava Pencova

Pallavolo Sab Grima Volley Legnano

Manca davvero poco all’ufficializzazione del passaggio in Serie A1 della Sab Volley Legnano: le giallonere, sconfitte nella finale promozione da Pesaro, si sono candidate a un posto nella massima divisione, quello lasciato libero da Bolzano. La squadra di coach Pistola sarebbe l’unica pretendente a occupare il dodicesimo “slot” del campionato tricolore e tutto lascia credere che presto possa essere ratificata la salita a tavolino.

Anche per questo la formazione legnanese continua a essere attiva sul mercato: è di oggi – lunedì 10 – la notizia dell’ingaggio di Jaroslava Pencova, centrale prelevata in Polonia così come la neo-compagna di squadra Alicia Ogoms.

Pencova, 27 anni, è un’atleta di grande esperienza internazionale: dopo aver centrato due scudetti e quattro coppe nazionali in patria (Doprastav Bratislava) e aver vestito la divisa della Slovacchia si è trasferita in Germania dove ha vinto due campionati con Dresda. Passata poi al Lokomotiv Baku ha giocato i playoff a 12 di Champions e, dopo qualche mese di inattività, è tornata a giocare al Bielsko Biala, in Polonia.

«Il trasferimento in Italia è un sogno che si realizza – ha detto Pencova – Qui trovo un campionato impegnativo nel quale non avevo mai giocato. Lo scorso anno ero stata vicinissima ad arrivare nel vostro Paese, poi all’ultimo momento qualcosa è andato storto; ora finalmente potrò togliermi questa soddisfazione».

La centrale presenta così il proprio modo di giocare: «Amo moltissimo attaccare, e penso che l’attacco in fast sia il mio principale punto di forza. Sono però soprattutto una giocatrice che non si accontenta mai: voglio crescere e migliorarmi sempre, partita dopo partita».